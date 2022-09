Se sentido ameaçada, mulher faz gestos e pede ajuda para viatura da PM

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher que dirigia um carro na Av. Matos Leão, em Jardim Alegre, se sentindo ameaçada pelo convivente, fez gestos de pedido de ajuda quando passou pela viatura da equipe da Polícia Militar (PM). A situação foi registrada na quarta-feira (7) por volta das 13 horas.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe em patrulhamento na Av. Mattos Leão avistou um veículo Fiat Uno, em que a condutora, começou fazer gestos de pedido de ajuda e falando baixo: “me ajuda”.

A equipe então realizou a abordagem do veículo, tendo como passageiro um homem, o qual recebeu a ordem para descer do veículo. Realizada a busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado.

A solicitante, no momento da aproximação da equipe, se mostrou em estado de crise, chorando sem parar e com muito nervosismo.

Sendo então afastada do convivente, ela relatou que tiveram uma discussão no dia anterior, onde ele ameaçou feri-la e que tinha uma arma de fogo embaixo do banco do veículo, momento em que entrou em luta corporal para se defender, causando alguns ferimentos no rosto dele.

Após o ocorrido, ele passou a noite bebendo e na quarta-feira alcoolizado pegou o carro para dirigir, porém ela conseguiu pegar a chave e assumiu a direção do carro, em ato contínuo a xingou, ameaçou e disse “que tudo que vai vem”.

Motivo pelo qual a solicitante passou chamar a atenção da equipe policial, pois ficou com medo de ter alguma arma no veículo.

A mulher manifestou o interesse em representar contra o autor. Ele foi encaminhado até a 54ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O veículo não havendo débitos ou pendências, foi liberado para motorista autorizado.

