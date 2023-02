Sd. Eder Chera recebe honraria “Policial Destaque” da 6ª CIPM

Da Redação

Nesta segunda-feira (13/02), foi realizada a Solenidade Policial Militar Destaque da 6ª CIPM, honraria concedida aos policiais militares que se destacaram em serviço no âmbito da 6ª CIPM.

O homenageado foi o militar estadual Soldado Eder Chera por ter se destacado em diversas ocorrências durante o ano de 2022 na região de Ivaiporã.

Pela dedicação e demonstração de comprometimento com a missão institucional da Policia Militar do Paraná, por ter demonstrado elevado grau de profissionalismo, executando o patrulhamento e atendimento de inúmeras ocorrências, em diversos Destacamentos Policiais Militares em que tem atuado na área de circunscrição da 6ª CIPM, com empenho e dedicação, resultando em diversas ações de destaque, que engrandeceram o nome da Instituição perante a sociedade local e também junto aos seus pares.

As ocorrências em que o Sd. Chera atuou certamente serviram de exemplo aos seus subordinados, pares e superiores, pois sempre agiu com integridade, profissionalismo e abnegação, que juntas viabilizaram diversas prisões e apreensões.

Pelos motivos acima descritos, em especial por toda contribuição que o Sd Chera prestou à 6º CIPM e à sociedade local, trabalhando com tecnicidade, afinco, probidade e zelo, o Militar ora elogiado é digno de reconhecimento pelos serviços prestados, considerando sua retidão profissional.

