Saveiro de jovem que comemorava aniversário é furtada em Cambira; veja

Um jovem teve sua Saveiro furtada enquanto comemorava o aniversário de 22 anos com amigos em uma lanchonete de Cambira, no norte do Paraná. O crime aconteceu na noite de sábado (7), por volta das 21h45.

Imagens de monitoramento mostram o veículo sendo levado para a saída da cidade após o furto. Veja:

De acordo com a vítima, moradora de Novo Itacolomi, a Saveiro foi deixada próximo à lanchonete, onde foram comemorar o aniversário, por volta das 21h30, e quando retornaram, às 22h40, perceberam o furto.

Um boletim de ocorrências foi registrado pelo proprietário. A Saveiro, de 1998, segue sem ser encontrada.

