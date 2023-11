Saveiro com suspeita de adulteração no chassi é apreendida pela Rotam

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã apreendeu na tarde de quarta-feira (22), na Rua Pedro Koltun, uma picape Saveiro aparentemente com chassi adulterado. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran.

continua após publicidade

Por volta das 15 horas, a equipe Rotam da 6ª CIPM, durante patrulhamento pela região central de Ivaiporã, se deparou com uma picape Saveiro branca em atitude suspeita. O motorista, já conhecido do setor policial, e ao avistar a viatura, mudou repentinamente a direção.

- LEIA MAIS: Acidente de trânsito deixa motociclista ferida em Ivaiporã

continua após publicidade

Segundo a PM, em seguida, ele acelerou, em uma atitude clara de tentar uma fuga para escapar de uma possível abordagem e fiscalização, mas foi alcançado e abordado.

No veículo, nada de ilícito foi encontrado com o motorista e o passageiro. Entretanto, em uma vistoria veicular, foi constatado que o chassi aparentemente foi transplantado, ou seja, foi feito um recorte e posteriormente soldado outro chassi, o qual condiz com a placa.

Indagado sobre o veículo, o motorista apresentou uma versão confusa, dizendo que o veículo pertenceria a um sócio, morador de Reserva, e que ele estaria com o carro há dois dias. Disse ainda que o sócio já foi preso há aproximadamente 20 dias pelo crime de furto. Também não soube dizer o nome completo do sócio.

Diante de uma possível adulteração de sinal identificador de veículo, o carro foi recolhido ao pátio do Detran, tendo em vista os vidros totalmente encobertos por película refletiva, e para possível perícia veicular. O motorista foi liberado no local.

Siga o TNOnline no Google News