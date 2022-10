Saúde: Projeto Estrela da Vida é lançado em Ivaiporã

Da Redação

O projeto Estrela da Vida – educação segura foi desenvolvido com o objetivo de capacitar os docentes e cuidadores infantis da rede pública e privada de Ivaiporã sobre como agir diante de uma intercorrência com as crianças.

Lançado pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Saúde, e pela Fatec (Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí), o projeto incluiu um curso de capacitação idealizado e organizado pela médica Renata Naiane Marques, envolvendo conteúdos teóricos e práticos sobre os seguintes assuntos: sinais vitais, diabetes infantil, convulsão e desmaio, queimadura e choque elétrico, engasgos e asfixia, picada de insetos e animais peçonhentos, asma, fraturas e imobilizações. O curso contou com a participação de um ator muito especial: Gabriel Montoro.

As condições de cada escola e o suporte que os professores têm disponível para atuar diante da situação também foram levadas em consideração.

Os estagiários do curso de Enfermagem da Fatec também ministraram as aulas práticas do curso como supervisores.

Foram 16h de curso e os professores que participaram terão direito a certificado validado pela Fatec para contar como hora curricular.

