Saúde e Meio Ambiente de Ivaiporã são destaque em índice do TCE-PR

Ações de saúde e meio ambiente de Ivaiporã tiveram a melhor avaliação nota A em 2021/2022.

Divulgado anualmente pelo Tribunal de Conta do Estado (TCE), o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), que avalia a eficácia das políticas públicas dos municípios, destacou ações de saúde e meio ambiente de Ivaiporã com a melhor avaliação: nota A em 2021/2022.

As duas áreas avançaram bastante em relação ao índice anterior, quando foram classificadas no nível C+. O IEGM apura indicadores em 7 áreas: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação.

Na Saúde são dadas ênfases aos quesitos: Atenção Básica, Equipe Saúde da Família, Conselho Municipal de Saúde, atendimento à população para tratamento de doenças como tuberculose, hanseníase e cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população. No Meio Ambiente são avaliadas as ações que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas: resíduos sólidos, educação e estrutura ambiental, e Conselho Ambiental.

“O IEGM A na Saúde é resultado dos investimentos que o prefeito Carlos Gil e Marcelo Reis fizeram na atenção básica, que organiza as Unidades Básicas de Saúde [UBS], onde são resolvidos mais de 85% dos problemas da população. Ou seja, o município que investe na atenção básica reflete na melhor qualidade de vida dos habitantes”, explicou Cristiane Pantaleão, reconhecendo que é necessário investir na melhoria dos serviços e consultas de exames específicos, tais como colonoscopia, endoscopia e densitometria óssea.

“Mas temos garantido 95% das consultas e exames de especialidade no tempo certo”, acrescentou a diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão que avaliou os resultados junto ao prefeito Carlos Gil e a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Denise Kusminski.

Denise Kusminski afirmou que foram desenvolvidas diversas ações socioambientais e feitos muitos investimentos visando uma cidade mais acolhedora e com melhor qualidade de vida.

“Trabalhamos com planejamento nas mais diversas áreas da administração municipal – e os setores da Saúde e Meio Ambiente não fogem à regra. Portanto, os resultados são excelentes e refletem o cumprimento das respectivas metas do plano de governo, que visam saúde de qualidade e a preservação do meio ambiente”, declarou Carlos Gil.

No IEGM Geral nenhum município tem nota A. Apenas a partir de B e Ivaiporã é B entre 254 dos 399 municípios. Portanto, considerada efetiva.

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã Prefeito Carlos Gil com as diretoras de meio ambiente Denise e da saúde Cristiane

