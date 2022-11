Saúde do homem é tema de palestra nesta quarta-feira, em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Com a intenção de conscientizar os homens a terem atitude e serem protagonistas de sua saúde, cuidando dela de maneira integral, a Prefeitura de Jardim Alegre através da Secretária Municipal de Saúde em parceria com o Rotary Club convida a comunidade, em especial o público masculino, para participar nesta quarta-feira (30) de palestra com o médico urologista, Marcos Pinheiro. O evento é alusivo ao Novembro Azul.

A palestra começa às 19h30 e será realizada no Centro de Eventos de Jardim Alegre, que fica localizado na Rua Castelo Branco, ao lado do antigo Posto de Saúde.

O evento faz parte da campanha Novembro Azul, que é voltada ao combate e prevenção do câncer de próstata que atinge muitos homens no Brasil.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata no país.

fonte: Reprodução Banner divulgação

