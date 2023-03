Saúde de São Pedro do Ivaí se destaca no programa Previne Brasil

Da Redação

A prefeita Maria Regina, e o secretário da saúde Bruno César

São Pedro do Ivaí está em contínuo crescimento nos índices do programa Previne Brasil 2022. Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O município está entre os três com melhores resultados dentro da área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, que compreende 17 municípios.

No 1º quadrimestre, a nota de São Pedro do Ivaí foi 4,67. No 2º quadrimestre, passou para 7,70, e no 3º quadrimestre para 8,64. O resultado é reflexo da qualidade do serviço que a Atenção Primária à Saúde (APS) oferta à população.

LEIA MAIS: Prefeita de São Pedro do Ivaí participa de reunião nacional; confira

Para se chegar à nota final são considerados 7 fatores. Confira:

1) Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas – 1ª a 12ª semana de gestação.

2) Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

3) Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

4) Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.

5) Proporção de crianças de 1 ano vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada.

6) Proporção de pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre.

7) Proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

O secretário Municipal de Saúde, Bruno César, comemora o resultado obtido no programa, pois considera um reflexo do trabalho integrado que vem sendo realizado, com mais investimento, visando atender mais pessoas. "A população tem recebido em São Pedro do Ivaí uma atenção de qualidade. Nossa equipe se dedica para que todos tenham uma atenção primária de qualidade e eficiência. Agradecemos todos os envolvidos e à administração por não poupar investimentos e esforços”, disse o secretário.

A prefeita da cidade, Maria Regina Della Rosa Magri, avalia que a saúde do município passa por uma reestruturação e que toda mudança vem para melhorar ainda mais o atendimento e a qualidade dos serviços.

Os índices estão refletindo positivamente o que está sendo implementado. Nosso município está entre os melhores em atendimento, mas isso não quer dizer que não existem coisas a serem melhoradas. Tenho que reconhecer o trabalho de toda a equipe para vencer obstáculos e desafios. Com comprometimento e muitos esforços, está sendo possível avançar - Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita de São Pedro do Ivaí - Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita de São Pedro do Ivaí

Por Herithon Paulista, do Canal HP.

