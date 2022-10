Saúde de Rio Bom apresenta trabalho durante congresso em Foz do Iguaçu

Da Redação

Evento aconteceu entre os dias 18 a 20 de outubro

A Saúde de Rio Bom apresentou um trabalho desenvolvido no município durante o XXXVL Congresso Estadual de Secretários de Saúde do Paraná em Foz do Iguaçu, que aconteceu entre os dias 18 a 20 de outubro, em Foz do Iguaçu.

Entre mais 400 trabalhos inscritos de experiência exitosa, o trabalho Saúde no Bairro escrito pelo enfermeiro Leandro Benedito e seus co-autores Fábio Deziró Avelino e Karen Rafaela Deziro, ficou entre os 106 trabalhos escolhidos para apresentação no congresso. “A experiência de apresentar um trabalho no congresso foi única, levar o nome da pequena cidade Rio Bom a ser reconhecida no Estado e no Brasil é uma satisfação de muito orgulho, e isso é fruto e mérito de toda equipe, sem esta parceira comprometida, não seria possível desenvolver este trabalho, ressalto também a importância de ter um secretário que apoia equipe em todas suas ações e é muito comprometido com a saúde de Rio Bom.” relatou o enfermeiro Leandro Benedito.

O prefeito Moisés Andrade agradece toda a equipe da Saúde e reitera o compromisso para disponibilizar recursos necessários para que todas estas ações se tornem realidade.

