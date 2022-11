Saúde de Marilândia recomenda o uso de máscara em locais fechados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O uso de máscara e a vacinação são as medidas mais eficazes para evitar a disseminação do vírus

Devido ao aumento no número de casos de Covid-19, o uso de máscara volta a ser recomendado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná em locais fechados e ambientes hospitalares.



continua após publicidade .

O uso de máscara e a vacinação são as medidas mais eficazes para evitar a disseminação do vírus da covid-19. Devido ao aumento no número de casos da doença e também o surgimento de novas variantes a Secretaria de Estado do Paraná voltou a recomendar o uso de máscaras com o intuito de evitar uma nova onda no estado.

-LEIA MAIS: Máscaras em aviões e aeroportossão obrigatórias a partir desta sexta

continua após publicidade .

Segundo a resolução a máscara deve ser usada em estabelecimentos de Assistência à Saúde, espaços (ou ambientes) fechados, de acesso coletivo, onde o distanciamento físico entre pessoas não possa ser assegurado, e por pessoas com sintomas respiratórios gripais, Pessoas imunocomprometidas, Pessoas não vacinadas contra Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto, idosos, gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades, funcionários e visitantes, no acesso à Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

A Secretaria de Saúde de Marilândia do Sul Maria Berçaline reforça a importância da vacinação: “A vacina já foi comprovada como a melhor maneira de combater a pandemia e evitar mortes pelo covid, você que ainda não está com o esquema vacinal completo vá até a UBS central e vacine-se, estamos aplicando a vacina todos os dias seja ela primeira, segunda, terceira ou quarta dose, não vamos deixar que a pandemia volte”.

Como dito a vacina adulta está sendo aplicada todos os dias na UBS central e na terça-feira (29) será aplicada a Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias com comorbidades. Use máscara e vacine-se o combate ao Coronavírus só depende de nós.

Siga o TNOnline no Google News