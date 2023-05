Saúde de Ivaiporã se destaca no ProGov do TCE-PR com nota 9,88

Da Redação

Mais uma vez, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Ivaiporã é destaque perante o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que obteve um diagnóstico da situação dos 399 municípios paranaenses em seis áreas: Educação; Saúde; Assistência Social; Administração Financeira; Previdência Social; e Transparência e Relacionamento com o Cidadão.

Os números foram obtidos por meio do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (ProGov) e Ivaiporã alcançou a nota 9,88.

A diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, explicou que o questionário do TCE é bem completo e complexo porque avalia as ações realizadas pelas equipes do Departamento de Saúde no município. O que o TCE leva em consideração é a qualidade do atendimento ao paciente: início ao fim.

“Sabemos que alguns pacientes não são atendidos na hora que precisam. Mas temos serviços completos. Ou seja, os pacientes chegam às Unidades Básicas de Saúde, onde os riscos são estratificados e, em seguida, são encaminhados para serviços especializados, que avaliam a ajudam a construir – com a colaboração dos pacientes, os planos de cuidados. Depois, os pacientes passam a ser monitorados para que mudem hábitos e melhorem a qualidade de vida”, explicou Cristiane Pantaleão parabenizando cada uma das equipes do Departamento de Saúde pelo empenho e comprometimento.

Cristiane Pantaleão é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e mensalmente se reúne com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e Ministério da Saúde, onde discute as melhores políticas públicas voltadas à população brasileira. “Inclusive organizamos em Ivaiporã um serviço que atende 16 municípios da região. Por exemplo, o AME [Ambulatório Médico de Especialidades] atende pacientes de alto risco – hipertenso, diabéticos e idoso, gestante, criança e paciente com transtorno mental”, exemplificou Cristiane Pantaleão.

Portanto, os serviços prestados no AME integram as avaliações do TCE. “Poucos municípios têm este tipo de atendimento. Por isso, somos referência nacional. Acredito que a minha experiência na área da saúde permitiu organizar os atendimentos em Ivaiporã”, declarou a diretora do Departamento de Saúde.

As orientações passadas às equipes do Departamento de Saúde da Prefeitura de Ivaiporã são compartilhadas por Cristiane Pantaleão com as equipes dos 16 municípios que integram a 22ª Regional de Saúde, o que levam a despertar o interesse de outros profissionais em trabalhar na área da saúde regional.

Plano de governo

Sobre os resultados obtidos por Ivaiporã o prefeito Carlos Gil afirmou que fazem parte do plano de governo a reestruturação da Saúde. “As equipes são constantemente treinadas por profissionais nas mais diversas áreas. Portanto, a base de um bom atendimento é treinamento e motivação. Além disso, reestruturamos as equipes de técnicos, enfermeiros e médicos. Implantamos a UPA 24h. Construímos mais UBS. Renovamos a frota de veículos. Fizemos concurso público. Ou seja, a somatória de vários fatores nos leva a ser destaque na área da Saúde no Estado do Paraná”, analisou Carlos Gil, que também reconheceu o empenho de todas as equipes.

