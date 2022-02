Saúde de Ivaiporã registra mais seis casos de coronavírus

Da Redação

Departamento de Saúde de Ivaiporã registrou neste domingo (13), mais seis casos positivos de coronavírus (Covid-19). Os exames positivos foram através de laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde, são três homens e três mulheres, incluindo uma criança.

Com mais esses exames positivos, Ivaiporã soma agora 6.439 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 5.514 recuperados e 100 óbitos.

No momento, o município tem 825 pessoas com o vírus ativo, dessas duas se encontram hospitalizadas. Outras cinco pessoas com suspeita da doença, aguardam resultados exames.

