Saúde de Ivaiporã registra cinco casos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou que foi registrado nesta segunda-feira (2), cinco novos casos de Covid-19 . Os exames confirmados são referentes a dois homens e três mulheres.

No total são 7.187 casos de diagnósticos positivos de coronavírus no município desde o inicio da pandemia. Desse total, 7.060 pessoas estão curadas da doença e 103 óbitos. No momento 24 pessoas estão com o vírus ativo todas em isolamento domiciliar.

Outras quatro pessoas com suspeitas da doença aguardam resultados de exames.

