Saúde de Ivaiporã investe em mutirão de consultas, exames e cirurgias

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em junho, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis anunciou o maior investimento da história de Ivaiporã em um mutirão de consultas, exames e cirurgias de especialidade, que são feitos por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS). O valor destinado foi de R$1 milhão. O objetivo é zerar a fila de consultas, exames e cirurgias que se encontravam agendados.

continua após publicidade

Deste valor, foram investidos R$408.110,00 nos seguintes exames: usg especialistas (603), usg doppler (252), usg clínicos (523), densitometria óssea (27), eletroencefalograma (36), USG carótidas (15), ecocardiograma (62), teste ergométrico (45), holter (46), mapa (18), videonaso (11), videolaringo (13), vecto (11), teste alérgico (22), audiometria (16) e ressonância (76), endoscopia (23), colonoscopia (5), próteses dentárias + moldagem (100), procedimento ginecológico (4), urofluxometria (3), avaliação urodinâmica (2), cistoscopia (5), espirometria (5), risco cirúrgico (9), punção tireoide (7), eletroneuromiografia (10),

- LEIA MAIS: Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

continua após publicidade

No que se refere às consultas foram realizadas: ortopedia (214), oftalmologista (50), reumatologista (54), endócrino (30), gastro (8), ginecologista (115), cirurgia geral (32), cardiologista (145), neurologista adulto (132), neuropediatra (79), urologia (50), avaliação anestésica (54), psiquiatra (20), otorrino (40), geriatra (14), pneumo (58), vascular (54) e fonoaudiologia (140).

Cirurgias

Foram feitas 30 cirurgias de otorrinolaringologia: amigdalite (10), adenoide (10), turbo (5) e septo (5); procedimentos vasculares foram feitos espuma (13) e safena (27); procedimentos urológicos (1); e procedimentos gastrointestinais 4: colicistectomia (1) e hernioplastia (3).

Os exames, consultas e cirurgias de especialidade totalizam 3.314 com investimento de R$408.110,00.

continua após publicidade

A coordenadora geral da Saúde, Janaina Barbosa, destacou a relevância do investimento da Prefeitura de Ivaiporã, embora tenha havido desafios na disponibilidade de alguns especialistas no CIS, devido a questões de agenda médica. “O que resultou em um pequeno grupo de pacientes que aguarda disponibilidade de agenda médica e credenciamento de especialistas”, avisou Janaina Barbosa.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar que o investimento de R$1 milhão no mutirão está dando resultados positivos. Com investimento de R$408.110,00 conseguimos atender mais de 3 mil pacientes em apenas 30 dias, e estamos trabalhando para atender os demais o mais breve possível”, disse o prefeito em exercício Marcelo Reis.

Procura

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, contextualizou a importância do mutirão, mencionando que muitos pacientes aguardavam por mais de 6 meses devido ao impacto da pandemia. “Houve um aumento da demanda tanto pela situação da pandemia, quanto pela ampliação dos profissionais de saúde em Ivaiporã, elevando a procura por atendimentos do SUS e exigindo um investimento maior que o programado”, explicou Cristiane Pantaleão antecipando que a Prefeitura conseguirá executar 90% da lista de espera no prazo de 2 meses.

O financiamento do mutirão provém de recursos livres da Prefeitura, com uma parcela destinada por meio de emendas individuais dos vereadores – somando R$645.385,23.

Siga o TNOnline no Google News