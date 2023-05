Saúde de Ivaiporã intensifica combate à dengue orientando alunos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã tem poderosos aliados no combate à dengue: crianças e adolescentes. As equipes do Departamento de Saúde focam as ações de conscientização nas 10 escolas municipais impulsionando a participação dos alunos e professores com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

continua após publicidade .

Com as mochilas repletas de conhecimento e determinação, as crianças e adolescentes têm levado a mensagem da prevenção principalmente às famílias.

- LEIA MAIS: Carreta do Conhecimento leva curso gratuito de Mecânica a Ivaiporã

continua após publicidade .

Mas é devido ao aumento dos casos de dengue nos municípios do Vale do Ivaí – alguns declarados com epidemia –, que as equipes do Departamento de Saúde têm intensificado as ações com o objetivo é estimular as crianças e adolescentes a alertarem os pais sobre os perigos de manter água parada e a importância de combater o mosquito vetor: Aedes aegypti.

Embora Ivaiporã tenha registrado um aumento no número de casos, felizmente, não atingiu o nível de epidemia. “É um sinal que os esforços das crianças e adolescentes, associados às medidas tomadas pela Prefeitura, atingem o objetivo que é combater a dengue. Portanto, a participação das crianças e adolescentes é um exemplo inspirador para a população”, declarou a coordenadora de endemias da Vigilância Epidemiológica, Ana Soares.

Nas 10 escolas municipais os alunos e professores também esclarecem dúvidas com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, visando alinhar as melhores práticas e diretrizes estabelecidas para evitar casos de dengue. A liderança e conhecimento técnico da coordenadora Nilza Fernandes têm fortalecido os esforços de combate à dengue, proporcionando um impacto positivo na população de Ivaiporã.

No centro desta iniciativa, está o adorável mascote do Aedes aegypti – Denguinho. De forma contagiante e abordagem lúdica, o Denguinho cativa crianças e adolescente, e ajuda a tornar o aprendizado sobre o combate ao vetor mais divertido.

Siga o TNOnline no Google News