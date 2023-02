Saúde de Ivaiporã atinge nota 9.32 no programa Previne Brasil 2022

Da Redação

Mais uma vez, as equipes do Departamento de Saúde da Prefeitura de Ivaiporã mantêm a curva contínua de crescimento nos índices do programa Previne Brasil 2022. Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Saúde.

No 1º quadrimestre a nota de Ivaiporã foi 6.31. No 2º quadrimestre passou para 9.07. No 3º quadrimestre chegou a 9.32. O resultado é reflexo da qualidade do serviço que a Atenção Primária à Saúde (APS) oferta à população.

Para se chegar à nota final são considerados 7 fatores.

Confira a evolução dos indicadores de Ivaiporã nos 3 quadrimestres.

Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas – 1ª a 12ª semana de gestação (36%, 46% e 68%) Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (46%, 66% e 99%). Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado (39%, 46% e 78%) Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS (23%, 37% e 39%) Proporção de crianças de 1 ano vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenza e tipo b e Poliomielite inativada (82%, 86% e 64%) Proporção de pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre (22%, 45% e 57%) Proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre (14%, 57% e 60%).

Orgulho

A diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, explicou que a nota demonstra que a população recorre ao SUS, enquanto as equipes continuam indo ao encontro da população e alimentando o sistema de forma correta. “Na maioria dos indicadores o programa Previne Brasil avalia quantidade de pessoas atendidas. Portanto, a nota é motivo de muito orgulho, porque comprova a dedicação das equipes de Atenção Primária à Saúde”, comentou Cristiane Pantaleão.

Na visão do prefeito em exercício, Marcelo Reis, trata-se de um trabalho incansável dos profissionais do Departamento de Saúde. “Diariamente as equipes analisam as necessidades da população para encontrar a melhor solução e o resultado é a crescente melhoria em índices de saúde do Estado e do Brasil”, citou Marcelo Reis.

