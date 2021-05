Saúde de Ivaiporã alerta sobre aumento de casos de Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A pandemia volta a preocupar, fazer vítimas e causar aumento de internações de pacientes no município. Por isso, o Departamento de Saúde de Ivaiporã e a Vigilância Epidemiológica alertam população sobre aumento de casos de Covid-19.

Segundo as equipes de saúde a situação é preocupante, uma vez a cepa do coronavírus é mais contagiante, e insistem que é preciso haver colaboração da sociedade: grupos de risco ou não, jovens ou idosos. “A pandemia não acabou! Covid-19 é uma doença muito grave e mata”, avisou a diretora do Departamento de Saúde de Ivaiporã, Cristiane Pantaleão.

Entre os dias 17 e 21 de maio foram confirmados 125 casos de Covid-19. A maioria dos pacientes positivados pertence a núcleos familiares. “O mais importante é isolar quem está com a doença com o objetivo de parar de transmitir o coronavírus”, orientou Cristiane Pantaleão.

Quem circular em vias públicas sem máscaras e/ou após o toque de recolher poderá pagar a multa de R$ 1.040,90 (14 UFI). Quem testar positivo para coronavírus, suspeitas ou aguardando o resultado, que circular, infringindo o período de quarentena/isolamento, está sujeito à multa de R$3.048,35 (41 UFI). Em caso de denúncia ligue (43) 98457-1928.

Nos próximos 15 dias é fundamental evitar qualquer tipo de encontro familiar ou entre amigos. Reforçamos o uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos.

Dados da pandemia em Ivaiporã

No dia 21 de maio de 2020 o município tinha 12 casos confirmados de Covid-19 e não havia paciente algum internado. Neste dia 21 de maio de 2021 são 2.867 casos confirmados (238,9 em média por mês) com 216 casos ativos e 68 óbitos (5,6 em média por mês).

