Saúde de Ivaiporã alerta para o aumento de casos de Covid

O Centro de Operações de Emergência (COE) em Saúde Pública do Departamento de Saúde de Ivaiporã alerta à população para o aumento do número de casos de Covid-19 em decorrência de várias festas e eventos realizados durante o final de semana prolongado – compreendido entre os dias 9 e 12 de outubro.

É comprovado que o número de casos de Covid-19 no município tem se mantido controlado devido às medidas sanitárias adotadas pelo poder público, vacinação da população, uso obrigatório de máscara, campanhas para incentivar a lavagem correta das mãos e à restrição das atividades que poderiam causar aglomerações – garantido um distanciamento social adequado. Contudo, o cenário pode piorar devido ao relaxamento das pessoas em relação às medidas de prevenção e propagação do coronavírus.

Ficou evidenciado que, após o final de semana prolongado, houve aumento do número de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em Ivaiporã.

Desta forma, o COE reforça que, mesmo vacinada, a população deve usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social para frear a disseminação do vírus – principalmente com a aproximação do Dia de Finados, que será celebrado na terça-feira, dia 2 de novembro.

O COE orienta a manter as medidas por mais algum tempo, e agradece aos profissionais de saúde e à população pelo empenho na luta contra o coronavírus. No entanto, adverte que a pandemia não acabou!

Além disso, o COE lembra que o decreto vigente (13.864 de 20 de setembro) estabelece as medidas sanitárias para os eventos – com limite de pessoas. Desta forma, a fiscalização será reforçada nos próximos dias para evitar o aumento súbito de casos de Covid-19.