Saúde de Cambira promove evento sobre amamentação; confira

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira (1º), a Autarquia Municipal de Saúde da Prefeitura de Cambira, no Vale do Ivaí, Estado do Paraná, promoveu um evento sobre amamentação. O momento foi realizado no Centro Comunitário da cidade e contou com a presença de gestantes e profissionais da área.

O ato contou com a participação da enfermeira Julia Insenti Parra, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Providência de Apucarana, que proferiu uma palestra para as lactantes e gestantes de Cambira.

Parra destacou a importância da amamentação nos primeiros dois anos de vida e, ainda, a importância da doação do leite materno. Apresentou também técnicas de como realizar uma boa amamentação e os benefícios que o aleitamento materno proporciona ao bebê, desde o seu desenvolvimento até a proteção contra doenças infecciosas.

A equipe da Autarquia de Saúde aproveitou a oportunidade para orientar as lactantes e gestante para que, em caso de dúvidas e possíveis dificuldades, procurem as profissionais da Clínica da Mulher de Cambira, que são treinadas para atender a população.





Fonte: Prefeitura Municipal de Cambira.

