Saúde confirma 104 novos casos de Covid-19 em Ivaiporã

O Departamento de Saúde e a Vigilância Epidemiológica confirmaram 104 casos de Covid-19, nesta terça-feira (15), em Ivaiporã.

Trata-se de 49 homens e 55 mulheres (incluindo 14 crianças) com resultados de laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde. De acordo com as equipes de saúde 77 pacientes estão recuperados.

Com mais esses novos diagnósticos, Ivaiporã contabiliza 6.590 casos positivos de Covid desde o início da pandemia, 5.761 estão recuperados e 101 óbitos em consequência de agravamento da doença.

No momento, a cidade tem 728 pessoas com o vírus ativo, dessas duas se encontram hospitalizadas.

Vale lembrar que haverá aplicação da 3ª dose para população com 30 anos (ou mais), nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, quando serão disponibilizadas 400 doses a partir das 09 horas.

É necessário intervalo de 4 meses da 2ª dose. Exemplo: Tomou a 2ª dose dia 16 de outubro? Pode se imunizar com a 3ª dose dia 16 de fevereiro.