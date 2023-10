Sargento entra para reserva remunerada e recebe homenagem da 6ª CIPM

Siga o TNOnline no Google News

Nesta terça-feira (31/10), a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) realizou uma emocionante homenagem ao 2º Sargento Sidinei Antônio dos Santos, que ingressou na reserva remunerada.

O Sargento Sidinei ingressou na PMPR em 1989 como soldado PM 2ª Classe no 10º Batalhão de Polícia Militar e, por mérito próprio, alcançou a graduação de 2º sargento em 2023.

Ao longo de sua carreira, o sargento Sidinei desempenhou diversas funções na PMPR, atuando tanto no 10º BPM quanto na 6ª CIPM. Sempre buscou a excelência na prestação do serviço público, realizando atividades operacionais e administrativas com dedicação e comprometimento.

Destaca-se também a sua atuação como Comandante do Destacamento de Polícia Militar de Rio Branco do Ivaí, onde exerceu suas funções com maestria até sua passagem esta data..

O comando e os demais policiais militares da 6ª CIPM reconhecem e agradecem o árduo trabalho desempenhado pelo sargento Sidinei ao longo de sua carreira. Deseja ainda, sucesso em suas futuras missões e agradece pelo apoio incondicional prestado.

