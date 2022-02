Da Redação

Sarandi confirma 377 casos de Covid-19 e 03 novos óbitos

Nesta segunda-feira (31), foi divulgado o boletim de novos casos de Covid-19 do município de Sarandi. A cidade apresentou 377 novos casos, sendo eles 207 femininos, com idades entre 02 meses e 72 anos, e 170 casos masculinos, de 03 a 96 anos.

continua após publicidade .

A cidade teve 03 óbitos ocasionados pelo Covid-19, entre terça-feira (25) e hoje (31), sendo um do sexo masculino, com 56 anos e com comorbidades, e dois do sexo feminino, um deles com 44 anos e comorbidades e o outa de apenas 02 meses e sem comorbidades. Totalizando 345 óbitos.

O boletim enfatiza que nenhuma pessoa foi internada, totalizando apenas 03 internados que já estavam. Outras 61 pessoas se recuperaram, totalizando 15.076 recuperados.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Sarandi.