São Pedro premia ganhadores de gincana com excursão para Foz do Iguaçu

Os ganhadores da Gincana Ecológica, que foi realizada durante os meses de junho e julho deste ano pela prefeitura de São Pedro do Ivaí, através da secretaria municipal de Meio Ambiente, ganharam uma viagem como prêmio. Participaram da gincana a Escola Estadual do Conjunto Habitacional Virginio Seco e os Colégios Estaduais do Campo Mariza e Vicente Machado.

As turmas ganhadoras da 1ª Gincana Ecológica do Programa Cidade Limpa foram levados para Foz do Iguaçu, com a viagem totalmente custeada pelo município. O passeio aconteceu na quinta-feira (27), e alunos visitaram o Parque Nacional do Iguaçu e o Refúgio Ambiental da Itaipu Binacional.

“Parabenizo todos os nossos alunos que se empenharam na gincana ecológica, que teve o objetivo pedagógico que conscientizar e promover a mudança de hábitos em favor do nosso meio ambiente. As secretarias de Meio Ambiente e de Educação se integraram e fizeram este lindo trabalho que merece continuar”, avaliou a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

