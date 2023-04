São Pedro do Ivaí se destaca em investimento de segurança escolar

Da Redação

As ocorrências recentes de violência em escolas do Brasil provocaram um alerta sobre a necessidade de aumentar a segurança nas instituições de ensino. Todavia, a prefeitura de São Pedro do Ivaí tem tomado medidas desde o início de 2021.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri conta que a promoção da segurança nas escolas foi uma proposta pensada antes mesmo de assumir sua atual gestão. “Não é de hoje que acontecem crimes bárbaros em escolas do Brasil e do mundo. Já tinha este olhar de que era preciso melhorar a segurança há muito tempo e, juntamente com minha equipe, formatamos um projeto para investimentos”, comenta.

As medidas foram implementadas pela prefeitura através do trabalho integrado das secretarias de Tecnologia, Informação e Informática, de Educação Cultura e Esportes e Compras ao longo de 2022. “O primeiro ano de gestão foi de planejamento, orçamentos e licitações, e em 2022 colocamos em prática o plano de ação, investindo mais de R$ 122 mil, para equipar todos os CMEI’s e escola municipais”, descreve Regina.

Foram instaladas câmeras de monitoramento, interfones, fechaduras eletrônicas e todos os ambientes ficam fechados durante o período de aula. “Os portões de acesso das instituições escolares municipais contam com profissionais no controle nos horários de entrada e saída dos alunos. Após entrada dos alunos os portões são trancados, para melhor segurança de todos”, reforça a secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada.

Apesar dos investimentos já realizados, a administração enaltece que está estudando outras medidas para serem acrescentadas. “Nossa missão é transformar o ambiente escolar em um espaço seguro e transmitir essa tranquilidade para os pais que confiam deixar seus filhos nas instituições. Não podemos ficar assistindo a realidade e esperar as coisas acontecerem para remediar. Nosso trabalho sempre foi focado na prevenção”, frisa a prefeita.

