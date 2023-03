São Pedro do Ivaí reivindica moradias para baixa renda junto à Cohapar

Da Redação

Prefeita Maria Regina na sede da Cohapar

Em Curitiba, a prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, em companhia do vereador Carlos Eduardo do Prado Martins, esteve visitando a sede da Cohapar, para reforçar o pedido de casas populares.

Regina foi recebida pelo diretor de programas e projetos, Luís Antônio Werlang, que informou que o Governo do Estado ainda não formatou um programa que atenda famílias de baixa renda. “Queremos casas para todas as faixas de renda, mas principalmente para quem mais precisa e ganha pouco”, frisa a prefeita.

Ela ressalta que o programa FAR pode ser relançado este ano, sendo uma oportunidade para conseguir casas para baixa renda. “Fui informada que este programa será relançado e já estamos buscando informações para incluir São Pedro do Ivaí”, assinala a gestora, completando que tem buscado projetos de habitação desde o início de seu mandato.

A prefeita de São Pedro do Ivaí ainda comenta que a Cohapar tem outros programas para atendimento de outras faixas e que dois servidores públicos estão em Curitiba fazendo uma capacitação oferecida pela Cohapar.

“Não tem nenhum programa que atenda a faixa mínima que é o que buscamos, mas vamos lutar para isso. Estamos aguardando também casas para atender os agricultores familiares, já fizemos algumas no passado, mas fomos em busca de mais e estamos aguardando. A nossa visita foi novamente no sentido de buscar mais informações, mas também de mostrar o interesse e a necessidade de casas por um custo mínimo. O desenhista técnico Amelio Peres e a assistente social, Andréia Galan Carniato estão em capacitação para que possamos desenvolver projetos juntos com a Cohapar”, ressalta Regina.

