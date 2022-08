São Pedro do Ivaí reestrutura farmácia para ampliar atendimento

Da Redação

A farmácia pública municipal de São Pedro do Ivaí foi totalmente reestruturada para ampliar os atendimentos, com uma lista maior de medicamentos ofertados à população. A prefeitura investiu também na informatização do sistema, como forma de dar mais transparência e controle dos estoques de remédios.

Um dos principais benefícios da reestruturação realizada na Farmácia Municipal, segundo a administração municipal, é a redução dos riscos de eventuais desabastecimentos de remédios. A informatização vai permitir um controle mais ágil dos estoques e a abertura dos processos de compra antes que o estoque termine.

“Antes acontecia de acabar o estoque e a farmácia ficar desabastecida por não haver um controle mais eficiente. Com a informatização, todos os medicamentos comprados são cadastrados no sistema, e com isso temos um controle mais exato, evitando desfalques e melhorando o monitoramento e distribuição”, explica a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

A prefeita explica ainda que percebeu, juntamente com sua equipe, que o sistema de gestão do setor era ineficiente, daí a opção pela mudança, a partir da informatização. Além da mudança na gestão dos estoques, a reestruturação da farmácia municipal também significou investimentos para atualizar também o próprio estoque físico de medicamentos, que agora ficam guardados em local seguro e em conformidade com as orientações de órgãos sanitários.

“A farmácia foi reorganizada e colocamos o estoque em local adequado, conforme orientação dos órgãos sanitários. A partir de então, nada entra ou sai da farmácia sem conferência rigorosa da secretaria de Compras e da equipe”, enaltece Regina.

O secretário municipal de Saúde, Bruno César de Freitas Ribeiro, por sua vez, avalia que agora a farmácia está funcionando de forma mais transparente e eficiente. “O trabalho de organização foi feito conforme a administração tem trabalhado, prezando pela organização, transparência e pelo melhor atendimento da população. Além de todo o contexto de organização estrutural e técnico, a administração trabalha para ampliar os investimentos em medicamentos e insumos”, comentou o secretário.

fonte: Divulgação Assessoria de Imprensa Os estoques de medicamentos, além de melhor organizados, passam a ter gestão informatizada

