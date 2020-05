São Pedro do Ivaí recebe caminhão-pipa do governo do estado

São Pedro do Ivaí recebeu essa semana o caminhão pipa, por meio de convênio com Governo do Estado do Paraná (Instituto das Águas do Paraná).

O veículo tem capacidade de seis mil litros d’água e irá beneficiar principalmente a zona rural do município, abastecendo os locais em época de estiagem.

A conquista foi adquirida com o trabalho em parceria com a Câmara de Vereadores e empenho do deputado estadual Artagão Jr, que disponibilizou emenda de R$ 250 mil para aquisição do caminhão-pipa.

“Este veículo será muito importante para São Pedro do Ivaí. Vai ajudar a amenizar os efeitos da seca e irá abastecer escolas, nossa Santa Casa e também atuar em situações excepcionais e emergenciais”, disse o prefeito José Isalberti, que também agradece a parceria com Márcio Nunes, Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná.