São Pedro do Ivaí pode ficar sem água na quarta-feira (02)

Nesta quarta-feira (02), serão executados serviços de interligações de redes em São Pedro do Ivaí, como informa a Sanepar. As obras fazem parte da ampliação do sistema de abastecimento da cidade, com reforço das tubulações que transportam a água.

Os trabalhos iniciam às 9h e devem se estender até as 17h. Por esta razão, pode faltar água temporariamente em todas as regiões da cidade. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade durante a noite, de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.