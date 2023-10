São Pedro do Ivaí oferta capacitação sobre produção de alimentos

Capacitação contou com a participação de 10 alunos

O município de São Pedro do Ivaí promoveu mais um curso em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Voltada para a "Produção Artesanal de Alimentos - Derivados de Leite", a capacitação contou com a participação de 10 alunos e teve uma carga horária de 16 horas.

A iniciativa, liderada pelas secretarias de Desenvolvimento Humano e Agricultura, tem como objetivo fortalecer a capacitação dos moradores locais, proporcionando-lhes conhecimento e habilidades para a produção de alimentos derivados de leite. “A produção artesanal de alimentos tem um papel significativo na economia local e na valorização da agroindústria, contribuindo para o crescimento sustentável da região”, destaca o secretário de Desenvolvimento Humano, Noé Feijoli.

Além de aprender as técnicas de produção, os participantes do curso tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre os regulamentos e padrões de qualidade necessários para a comercialização de produtos alimentícios derivados de leite. “Essa formação não apenas aprimora a qualidade dos produtos, mas também abre portas para novas oportunidades de mercado”, afirma o secretário de Agricultura, Adilson de Souza Costa.

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, destacou a importância dessas iniciativas de capacitação para o crescimento da região. "Investir em cursos como este é fundamental para fortalecer nossa economia local, empoderando nossos agricultores e produtores. Queremos assegurar que São Pedro do Ivaí se torne um centro de excelência na produção de alimentos derivados de leite. Parabenizo os participantes por seu compromisso com o aprendizado e aprimoramento contínuo."

