São Pedro do Ivaí lança programação oficial do Natal de Encantos 2022

O evento terá início às 19h30 de sexta-feira (16)

A prefeitura de São Pedro do Ivaí, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, lançou a programação oficial do Natal de Encantos 2022. Todos os eventos foram pensados, segundo a administração, para que a população tenha um natal diferente, com união e confraternização, visto que é o primeiro após os distanciamentos que a pandemia causou.

A programação oficial começa nesta sexta-feira (16), com a chegada do Papai Noel e Mamãe Noel, às 19h30min, na Praça Padre José Rossi. Neste dia também terá Trenzinho da Alegria, com funcionamento a partir das 20h00. O passeio será gratuito.

No sábado (17), o Papai Noel e a Mamãe Noel chegam às 19h30min, na Praça Pedro Freire, no distrito de Marisa. Haverá entrega de presentes para todas as crianças.

Na segunda-feira (19), às 19h00, será inaugurado o calçadão da Praça Padre José Rossi e na sequência acontece a entrega de presentes para as crianças. Às 20hrs, acontecerá o sorteio e premiação da promoção IPTU Premiado 2022.

Na terça-feira (20), às 09h00, na Casa da Amizade, haverá o Natal de Encantos para Todos, com distribuição de cestas para famílias em situação de vulnerabilidade que são acompanhadas pela secretaria de Assistência Social. E às 17h00, no Salão Paroquial, acontece o Natal de Encantos para os Servidores Municipais, com a entrega de cestas natalinas.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destaca que a programação foi idealizada para que todos celebrem o verdadeiro sentido do natal com muita harmonia e igualdade. “Natal de Encantos, vamos nos encantar com os mais pequenos gestos. Conto com a presença de todas as famílias, pois o nosso natal é mais bonito e abençoado quando estamos unidos. Nosso natal será feliz para todos, por isso pensamos em casa detalhe”, destaca a prefeita.

