São Pedro do Ivaí inaugura obras e promove outubro rosa

A administração municipal de São Pedro do Ivaí convida toda a população para participar de uma série de atividades que acontecerão nesta quarta-feira (18), a partir das 18:00 horas, no Calçadão da Praça Padre José Rossi.

A programação inclui a aguardada inauguração do Calçadão e a reestruturação da Feira do Produtor, proporcionando um espaço mais agradável e funcional para todos os moradores e visitantes.

Além disso, as atividades do "Outubro Rosa" estarão em destaque, promovendo conscientização sobre a importância da saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama.

O entretenimento da noite será elevado com um show especial da talentosa Lays Favorito. E para os amantes da dança, um baile com o "Projeto Viva Feliz na Terceira Idade" irá proporcionar momentos de diversão e convívio social.

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, compartilhou sua empolgação com o evento. “Esta noite será uma celebração da comunidade e um marco para o nosso município. Convidamos a todos a se juntarem a nós no Calçadão da Praça Padre José Rossi para celebrar as conquistas, apoiar o Outubro Rosa e desfrutar de entretenimento de qualidade. Contamos com a presença de cada um de vocês para tornar essa noite memorável."

