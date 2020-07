São Pedro do Ivaí flexibiliza regras para setor de alimentação

Continua após publicidade

Após reunião entre Prefeitura de São Pedro do Ivaí e Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento do Coronavírus foi autorizada a abertura de bares, lanchonetes e até supermercados aos domingos e feriados. A flexibilização do funcionamento destes estabelecimentos, além de permitir consumo no interior dos mesmos, foi decidida em encontro no gabinete municipal na manhã de terça-feira.

Segundo o Decreto 76/2020, publicado na quarta-feira, os estabelecimentos devem respeitar o distanciamento de dois metros entre as mesas, com objetivo de evitar aglomerações e fornecer álcool em gel, além de exigir o uso de máscara dentro dos locais. As lanchonetes podem funcionar todos os dias das 08h às 23h e os supermercados podem abrir, aos domingos e feriados, das 08h às 12h. Quanto aos restaurantes, somente está permitida a venda de Prato Feito (PF), sendo servido nas mesas, sendo proibido o self-service. O distanciamento de dois metros entre as mesas também vale para os restaurantes