São Pedro do Ivaí e Grêmio Maringá fecham parceria

Prefeita Maria Regina e diretoria do Clube

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, se reuniu na manhã dessa segunda-feira (17), no gabinete da prefeitura, com membros da diretoria do Grêmio Maringá, para tratar sobre uma parceria público/privada. A equipe escolheu o município como local de treino.

“É um parceria interessante para o município, porque o Grêmio Maringá utilizará nossa estrutura, mas pedimos contrapartida em treinamentos de no mínimo duas horas semanais para nossas crianças e adolescentes de São Pedro do Ivaí. Estamos encaminhando a proposta aos vereadores para legalizar e depois daremos sequência nas tratativas com o clube”, destaca a prefeita.

A administração vai encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para autorizar o clube a utilizar os espaços esportivos, como o Estádio Municipal Natal Breda e o Complexo Desportivo Romeuzão para os treinamentos, de segunda a sexta-feira.



Os treinamentos para comunidade ocorrerão conforme cronograma a serem estabelecidos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e deverão beneficiar as crianças e adolescentes que encontram-se nos programas sociais e matriculadas nas modalidades de esportes que são disponibilizadas pelo município, mediante seleção prévia.

Regina destaca que a parceria com a equipe de Maringá também fortalece a economia local. “O Grêmio Maringá trouxe seus atletas para treinarem aqui no município, onde estão acomodados no hotel da cidade, fazendo refeições aqui e movimentando a economia, pois são jogadores e toda equipe técnica instalada aqui. É muito importante para o esporte e para fomentar nosso comércio”, avalia a gestora.

O vice-presidente do Grêmio Maringá, Luiz André Mackety, comenta que a parceria com o município pode resultar em grandes avanços sociais. “O esporte proporciona muita coisa boa, ocupando nossas crianças e jovens com atividade e tirando do caminho das drogas. Aqui está nascendo uma parceria muito positiva para o município e para nosso clube, que está em busca de fazer seu papel social e revelar jogadores”, comenta.

Vale destacar que todos os gastos com estadia e alimentação são custeados pelo clube, que se prepara para estreia na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, no final de abril.

A reunião também contou com a presença do secretário de Planejamento, Cristiano Della Rosa, diretor municipal de Esportes, Carlos Eduardo de Freitas da Silva, e os representantes do Grêmio Maringá: Edgar Santos de Carvalho, Mirandinha - Gerente de Esportes, Éder Uilian Alves Machado - Supervisor de Esportes e Sebastião João de Oliveira - ex-presidente e membro da diretoria.

