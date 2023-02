São Pedro do Ivaí distribui uniformes, apostilas e materiais escolares

Da Redação

Os alunos da rede municipal de ensino de São Pedro do Ivaí foram contemplados por um grande programa de investimento na educação, promovido pela administração municipal, totalizando cerca de R$ 1 milhão em recursos próprios.

O evento de entrega aconteceu na noite de quarta-feira (15), no Salão Paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo. Com o lema “Proporcionando para todos as mesmas oportunidades”, o programa visa promover a equidade entre os alunos no processo de aprendizado e formação.

“Trazer a equidade e as mesmas oportunidades às pessoas são nossos compromissos. Quando implantamos o inglês como disciplina, foi pensando no futuro de cada criança. Quando adquirimos apostilas de qualidade do Grupo Positivo, avaliamos o custo benefício. Quando muitas vezes vocês nos veem trabalhando aos sábados, é a hora que estamos pesquisando, criando , buscando novas soluções, não somente para educação , mas para todas os problemas e demandas que nossa cidade tem. Todos vocês são sabedores do nosso compromisso em dar qualidade ao ensino, principalmente os professores e profissionais envolvidos no processo educacional”, disse a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, durante seu discurso.

A administração do município listou os investimento já realizados nos últimos anos em recursos tecnológicos e de informática; materiais didáticos (livros, apostilas e método de ensino com qualidade de escolas particulares); capacitação dos profissionais; alimentação de qualidade; aquisição de livros de literatura; manutenções nos ambientes escolares, dentre outros.

“Uma educação integral de uma pessoa envolve vários atores, os principais são vocês pais e mães, participando, incentivando os seus filhos, ensinando aquela educação simples que aprendemos em casa, feito com simples atitudes, como por exemplo, palavras de agradecimento: muito obrigado”, enaltece a prefeita.

A secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada, disse que o atual governo tem priorizado educação e incentivados os projetos que a equipe elabora. “Agradecemos a prefeita Regina por esta sensibilidade, por ter respeito com a educação e entender que através dela que podemos transformar pessoas e construir um futuro melhor”.

A administração desejou um ano letivo de sucesso a todos e procedeu a entrega dos kits. Foram entregues as apostilas do Aprende Brasil (método Positivo), uniformes de verão, tênis, mochilas, meias e kit com materiais escolares. Na ocasião foi informado que os uniformes de inverno (agasalhos) ainda estão sendo confeccionado e serão entregues nos próximos meses.

Estiveram presentes no evento os vereadores Wilson Tavares e Carlos Eduardo do Prado Martins (Carlota), que esteve representando o presidente da Câmara, José Carlos de Souza.

Pais e alunos contentes

A administração municipal destaca que durante o evento recebeu muitos depoimentos dos pais agradecidos pelo investimento feito. Na manhã de quinta-feira (16), foi nítido a alegria das crianças chegando nas escolas com os uniformes, mochilas e materiais recém entregues.

