São Pedro do Ivaí discute projetos e incentivos para gerar empregos

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri e o vereador Carlos Eduardo do Prado Martins encontraram o deputado federal Ricardo Barros

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, e o vereador Carlos Eduardo do Prado Martins, participaram nesta terça-feira (21), em Curitiba, de reunião com o deputado federal e secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros. O encontro foi focado no investimento que o município está fazendo na Estruturação do Parque Industrial, que já conta com dois barracões, e na captação de novos projetos e parcerias.



Durante a reunião, o secretário Ricardo Barros demonstrou interesse em apoiar os projetos para desenvolvimento de São Pedro do Ivaí, inclusive quis se aprofundar sobre a vocação do município para que os projetos sejam direcionados e mais eficazes.

Segundo a prefeita, este momento de estruturação é uma prioridade para a cidade. Ela ressaltou a importância de investir em infraestrutura para atrair mais empresas e gerar mais empregos para a população, e que a conversa com o secretário foi muito produtiva.

"A estruturação do Parque Industrial é fundamental para a nossa cidade. Estamos trabalhando para atrair novas empresas e gerar mais empregos e renda para a população. Esta reunião com o secretário Ricardo Barros foi muito importante, pois ele tem uma visão muito inteligente para o desenvolvimento, além de sua vasta experiência política. Barros disse que está fazendo um diagnóstico dos municípios que tem parque industrial e que nos ajudará com projetos", declarou a prefeita.

Regina ainda agradeceu o empenho do deputado estadual, Alexandre Curi e do governador Ratinho Júnior. “O deputado Curi abriu o nosso diálogo com o governador e conseguimos recursos para investir na infraestrutura do parque industrial, o que vem colaborar muito para que possamos mudar a realidade em São Pedro. Nossa gratidão por todo esse apoio”.

MELHORIA DA PR-457

Regina aproveitou a reunião com Alexandre Curi e Ricardo Barros para reforçar o pedido para que o estado faça a revitalização da PR-457, no trecho entre o distrito de Marisa e Itambé, destacando que é um corredor importantíssimo para o desenvolvimento de São Pedro e região.

“Não paramos de cobrar pela melhoria dessa estrada, porque entendemos que abrirá portas para a nossa cidade, como também atrair mais investidores. Agradecemos o governo por melhorar a rodovia do Marisa até a cidade, mas precisamos de logística para que a indústria possa escoar a produção com segurança e eficiência. Por isso é necessário que a melhoria seja feita até Itambé. O deputado e o secretário disseram que vão fortalecer o pedido ao governador Ratinho Júnior”, assinala Regina.

