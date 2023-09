São Pedro do Ivaí discute projeto para desenvolvimento econômico

Uma reunião estratégica aconteceu no gabinete da prefeitura de São Pedro do Ivaí, na tarde de quarta-feira (27), com a presença da prefeita Maria Regina Della Rosa Magri, da secretária de Gestão e Governo, Roberta Della Rosa, da advogada Adriana Mildenberguer e do secretário municipal de Indústria e Comércio, Marcus Wielewski. O objetivo central deste encontro foi discutir um projeto ambicioso que visa impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

Durante a reunião, Marcus Wielewski explicou a essência do projeto, destacando que o município investiu em estrutura e agora se faz necessário um plano de ação. “Estamos discutindo um programa de desenvolvimento econômico haja vista que o município já adotou um excelente parque industrial muito bem estruturado. Agora, precisamos criar uma política de desenvolvimento econômico focada na industrialização e geração de empregos. Essa política visa atrair investidores e melhorar o ambiente para aqueles que já estão investindo em São Pedro do Ivaí."



O projeto discutido compreende quarenta artigos, demonstrando um alto nível de estruturação e planejamento. A prefeita enaltece o investimento na construção do parque industrial e nos barracões industriais. “O município já possui uma estrutura maravilhosa para receber investidores, o que torna fundamental a alinhamento com as instituições legislativas e judiciárias, garantindo a legalidade de todos os processos envolvidos”, assinala.



Um dos pontos cruciais do projeto envolve a cessão de uso e, posteriormente, doação de terrenos para investidores interessados. Além disso, estão previstos incentivos como aluguel de barracões e cessão de uso de barracões industriais já existentes no município.



Regina enfatizou a importância de estabelecer um ambiente favorável aos empresários. “Precisamos dar toda a tranquilidade para o empresário dentro de um contrato, dentro de um processo. Isso inclui licitações, contratos e conformidade legal. Queremos atrair investidores e indústrias para São Pedro do Ivaí, que agora se apresenta não apenas como uma cidade acolhedora para seus habitantes, mas também como uma cidade acolhedora para investidores e indústrias."



O projeto de desenvolvimento econômico de São Pedro do Ivaí promete abrir novos horizontes para a economia local, gerando empregos e oportunidades para a comunidade, enquanto fortalece a posição da cidade como um polo industrial atraente para investidores.



Este projeto ainda está sendo concluído para, em seguida, ser encaminhado para avaliação do Condur - Conselho de Desenvolvimento Urbano e na sequência para votação na Câmara Municipal.



