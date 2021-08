Da Redação

São Pedro do Ivaí decreta luto oficial de 7 dias

A prefeita de São Pedro do Ivaí Maria Regina Della Rosa Magri, decretou luto oficial, por sete dias, a partir dessa quinta-feira (12), em sinal de profundo pesar pelo falecimento de Walmir Magri .

Walmir Magri, de 57 anos, morreu nesta quinta-feira (12), após complicações da Covid-19. Ele estava internado há aproximadamente 60 dias no Hospital e Maternidade São Marcos de Maringá.

O luto é justificado por Walmir ser esposo da prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, e irmão do vice-prefeito, Valdir Magri.

Durante o período de luto oficial compreendido neste Decreto, a bandeira municipal ficará hasteada à meio mastro em todos os órgãos públicos do município.

Os serviços essenciais não serão afetados pelo período do presente Decreto, e, após o terceiro dia de fechamento do paço municipal, deverão ser retomadas as atividades internas pelos servidores públicos, permanecendo suspenso o atendimento ao público.

A morte de Walmir Magri repercutiu entre os políticos da região, entre eles Alexandre Curi lamentou nas redes sociais.

fonte: Reprodução