São Pedro do Ivaí conhece tecnologias para melhorar serviços

Da Redação

Juliana Carneiro, Noé Feijoli Bispo e Leonardo Gregório participaram do evento

São Pedro do Ivaí participou nos dias 07 e 08 de abril, na Unicesumar, em Maringá, do 8º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, principal encontro de tecnologia para Prefeituras do Estado, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), com o apoio da Prefeitura de Maringá, Associação de Municípios do Paraná (AMP) e diversas associações de municípios regionais.

continua após publicidade .

Prefeitos, gestores e servidores de mais de 100 municípios estavam presentes no evento que abordou tecnologias voltadas para melhorar a eficiência dos serviços públicos, por meio de casos de sucesso de municípios em cinco Estados, soluções de mercado e informações importantes para o poder público.

Estiveram presentes, a secretária municipal de Administração, Juliana Carneiro, o secretário municipal de Indústria e Comércio, Noé Feijoli Bispo, e o chefe do departamento municipal de Tecnologia, Inovação e Informática, Leonardo José Gregório.

continua após publicidade .

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destaca que o investimento em tecnologia e inovação é uma das prioridades em seu governo. “Enviamos esta comitiva para que pudessem conhecer os exemplos que deram certo em outros municípios do estado e do país, para que possamos planejar nossas ações para São Pedro do Ivaí, construindo uma cidade mais moderna e com mais oportunidades, seja no aspecto de bem-estar como também de sustentabilidade”.