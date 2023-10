São Pedro do Ivaí confirma show com Marcos e Belutti; saiba mais

A prefeitura de São Pedro do Ivaí divulgou a programação oficial da 7ª edição da ExpoIvaí 2023, evento realizado em comemoração ao aniversário de 68 anos do município. Com início no próximo dia 28, a exposição traz shows com Marcos e Belutti e Gino e Geno.

“Uma festa tradicional, que criamos lá atrás com o objetivo de dar mais visibilidade ao nosso município. É importante colocar São Pedro do Ivaí em evidência, principalmente neste momento que estamos com uma infraestrutura modelo e com o objetivo de atrair investidores para gerar empregos e renda no município”, destaca a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

A ExpoIvaí começa no próximo sábado, dia 28 de outubro, com o mega show da dupla Marcos e Belutti e DJ Tisorinha. No domingo, dia 29, haverá tradicional almoço, oportunidade em que será servida a costela fogo de chão, e haverá show com o grupo As Cores do Samba. A noite o show fica por conta de Gino e Geno e do cantor Dihogo. Na segunda-feira, dia 30, aniversário do município, a exposição será encerrada com show de Atitude 67.

A entrada será gratuita todas as noites e o público é convidado à solidariedade, doando um quilo de alimento não perecível. A festa é uma realização da prefeitura com o apoio da Câmara de Vereadores. “Convido os moradores e São Pedro e todos da região para prestigiaram esta festa que está sendo organizada com muito carinho. É um momento de diversão e cultura para a população, para celebrarmos o bom caminho que São Pedro do Ivaí está trilhando para um futuro que acreditamos que será de muito sucesso”, assinala Regina.

