São Pedro do Ivaí confirma 11ª morte por Covid-19 - TNOnline

Nesta quinta-feira (3), a Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí, em nome do prefeito José Isalberti, informou mais uma morte por Covid-19 na cidade. Cinésio Portela, de 65 anos, é a 11ª vítima da doença. Ele estava internado no Hospital da Providência, em Apucarana.

Ele era membro da diretoria do Sindicato Rural Patronal de São Pedro do Ivaí. A prefeitura de São Pedro lamenta a morte de Cinésio.