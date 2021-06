São Pedro do Ivaí chega a 44 mortos por covid-19

Continua após publicidade

São Pedro do Ivaí registou mais uma morte por Covid-19, totalizando 44 óbitos. A vítima Antônio José da Silva, de 51 anos, estava internado no Hospital Norte do Paraná (Honpar) e não resistiu as complicações do novo coronavírus.

Antônio morreu no domingo (6) e foi sepultado nesta segunda-feira (7).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no domingo (6) agora São Pedro do Ivaí, soma 1.216 casos desde início da pandemia. Estão curados 986, a Secretaria de Saúde Municipal aguarda resultados de exames de 20 pessoas com sintomas suspeitos.