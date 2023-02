São Pedro do Ivaí anuncia abertura de UBS e cita adequações

Da Redação

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, anunciou que a UBS Ernesto Kiychilo Suzuki (antigo posto de saúde central), será reinaugurada na segunda quinzena de fevereiro.

Conforme a prefeita, a obra foi inaugurada em 2020 com diversos problemas estruturais e sem mobiliários suficientes. “Quando assumimos a prefeitura, nos deparamos com o prédio tendo infiltrações, instalações elétricas fora das normas e até com problema de acessibilidade e alagamentos quando chovia. Não dava para colocar a população para cuidar da saúde em um lugar sem condições, inclusive sanitárias”, destacou.

Ela conta que após constatar a situação do prédio recém inaugurado, buscou apoio da secretaria de estado da Saúde e do Governo do Estado, para adequações sanitárias.

“Dinheiro público é de todos nós e não aceito como cidadã que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. O povo merece uma UBS nova e de qualidade, por isso preferimos esperar, enfrentar críticas, mas entregar um espaço de saúde com qualidade e é isso que vamos fazer”, garantiu.

A prefeitura teve que investir recurso próprio para adequação do prédio e também buscou apoio do Estado para aquisição de equipamentos “O secretário Beto Preto se colocou à disposição, nos ajudando a adequar a UBS para que a população tenha uma atendimento de saúde mais eficiente e humanizado”.

Regina visitou no início da semana o prédio, juntamente com o secretário de Saúde, Bruno César, para acompanhar os preparativos para a abertura da UBS Ernesto Suzuki. “Toda a mobília nova e com padrão de grandes clínicas, como nossa população merece. Estou muito feliz com os resultados e de consciência tranquila, pois a crítica vem, mas fui eleita prefeita para cuidar da nossa cidade e da nossa população. Não posso admitir descaso, por isso tudo será entregue com muito carinho e respeito com o dinheiro que é de todos”, finalizou.

A prefeita ainda deve anunciar novos programas voltados à saúde assim que a UBS for reaberta.

