São Pedro do Ivaí anuncia 1º parque industrial do município

A noite desta sexta-feira (20) foi histórica para São Pedro do Ivaí, com o lançamento do projeto de implantação do primeiro parque industrial do município, obra com investimento estimado em R$ 3,2 milhões. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal.

O projeto foi apresentado pelo engenheiro civil da prefeitura, José Carlos Cardoso, que avalia ser um projeto audacioso na busca de geração de empregos e renda. A infraestrutura do Parque Industrial contará com pavimentação asfáltica em CBUQ, urbanização dos passeios, pista de caminhada, arborização, sinalização horizontal/vertical, galeria de águas pluviais, rede de distribuição de água potável, rede de esgoto sanitário e rede de distribuição de energia.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri entregou o projeto ao presidente da Câmara, Carlos Eduardo, e aos vereadores presentes, Marcos do Marisa, Marcos Mascate, Alexandre Bolognini, Wilson Tavares, Claudinho da Coleta e Rildo Bernardes. “Agora o projeto será apreciado pelos vereadores, para que possam fazer suas considerações e assim que for aprovado vamos evoluir o processo abrindo licitação para as obras”, destacou a prefeita.

Regina enalteceu que o terreno de 2 alqueires para construção do parque industrial foi adquirido em seu mandato anterior e que além do projeto de infraestrutura, a administração vai construir dois barracões industriais no espaço, somando mais R$ 944.287,29, e o novo pátio de máquinas, no valor de R$ 1 milhão.

“É um projeto finalizado em tempo recorde para entregar à Câmara de Vereadores. O loteamento do primeiro parque industrial foi feito com muita responsabilidade. Creio que seja o maior projeto de investimento da história do município, com o apoio do governador Ratinho Junior e do deputado estadual, Alexandre Curi. Quero agradecer toda minha equipe, ao vice-prefeito Valdir Magri e todos os vereadores por mais esta conquista”, finalizou a prefeita.





Fonte: Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí.