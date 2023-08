São Pedro do Ivaí amplia monitoramento em espaços e prédios públicos

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí está ampliando o sistema de monitoramento por câmeras em todo o município, visando à proteção dos espaços públicos e o aumento da segurança para os cidadãos e servidores. Um dos locais que recebeu o monitoramento foi o Cemitério Municipal, que frequentemente tem sido alvo de furtos e vandalismo.

“Os esforços da prefeitura visam a desencorajar tais atividades ilícitas e garantir um ambiente tranquilo para os servidores públicos trabalharem e para a população frequentar”, destaca a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri.

O investimento se deu após um planejamento estratégico. As câmeras não possuem captação de áudio, mas são equipamentos com alta resolução de imagem. “Com essa expansão do sistema de monitoramento por câmeras, demonstramos comprometimento em garantir a segurança da comunidade e a preservação dos espaços públicos, promovendo um ambiente mais protegido e tranquilo para todos”, frisa a prefeita, complementando que, após os episódios de violência nas escolas, foi preciso planejar melhor a segurança nos espaços públicos.

“Recebemos inúmeros relatos de situações que acontecem nos espaços públicos, onde muitas vezes os servidores passam por algum tipo de violência, principalmente moral. Também não é incomum acontecer pequenos furtos nos ambientes onde entram pessoas toda hora e se aproveitam da distração do servidor que está prestando atendimento. Por isso que acreditamos que as câmeras vão inibir estas situações”, complementa a prefeita.

Entre os novos locais que receberam a instalação de câmeras de vigilância, estão: o Barracão de Máquinas, Escola Gertrudes, Escola Alfredina, Creche Avenida, Prefeitura, Ginásio de Esportes, Cais / PETI, Departamento de Cultura, Posto de Saúde, COHAPAR, Aterro Sanitário, Clínica da Mulher, RPPN, Calçadão, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Centro de Idosos, CEMIC, Cemitério, Bosque e Rodoviária.

A prefeitura investiu recursos próprios na aquisição e instalação dos equipamentos.

