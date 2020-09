São Pedro do Ivaí abre cadastro para auxilio emergencial à cultura - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte irá abrir cadastro para artistas informais que pretendem aderir ao apoio emergencial à cultura, de acordo com a Lei Federal nº 14.017/2020 (VEJA A LEI NA ÍNTEGRA), nominada Aldir Blanc, em homenagem ao músico e compositor que morreu em maio, vítima da Covid-19. O objetivo é ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em razão da crise do coronavírus.

O município está convocando os agentes e entidades culturais para a realização do Cadastro Municipal de Cultura. Para se cadastrar, clique aqui. Caso queira tirar dúvidas, ligue para (43) 3451-2116 / 99672-2361.

A lei Aldir Blanc prevê uma renda emergencial corresponde ao valor de R$ 600 e deverá ser pago mensalmente em 3 (três) parcelas sucessivas para pessoas físicas. Já para os agentes culturais com CNPJ ou entidades despersonalizadas, o recurso pode variar de três a R$ 10 mil.

Mais informações no site da Prefeitura de São Pedro do Ivaí:

http://www.saopedrodoivai.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1413411