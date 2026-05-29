São João do Ivaí terá maternidade e PAM com investimento do Estado

São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, vai ganhar uma nova maternidade e um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), reforçando a estrutura de saúde pública do município e da região. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que também confirmou novos investimentos em infraestrutura, assistência social e renovação da frota de máquinas da cidade. Somados, os investimentos estaduais ultrapassam R$ 27,4 milhões.

-LEIA MAIS: Montagem com Bolsonaro em telões publicitários gera confusão no Paraguai; entenda



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A nova maternidade será construída com investimento de R$ 7 milhões, integralmente financiados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A estrutura terá aproximadamente 900 metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 20 partos por mês.

Para o governador, a nova maternidade e o pronto atendimento vão ampliar a estrutura de saúde da região e beneficiar moradores de municípios vizinhos. "Estamos dando o pontapé para o início da construção de uma maternidade e de um pronto atendimento municipal, uma obra importante para São João do Ivaí que vai atender também algumas cidades do entorno”, analisou.

Ao falar sobre os demais investimentos anunciados para o município, Ratinho Junior ressaltou as melhorias em infraestrutura rural e o programa estadual de pavimentação de estradas no campo. "A estrada rural Água da Glória também recebeu hoje o anúncio do início da pavimentação. Estamos levando asfalto para a zona rural para atender os nossos agricultores. Estamos fazendo estradas rurais pavimentadas com asfalto no Paraná inteiro”, salientou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ESPAÇOS DE SAÚDE - O espaço da maternidade contará com centro cirúrgico obstétrico, banco de leite humano, posto de enfermagem, sete leitos de internação e ambientes preparados para garantir mais conforto e segurança às pacientes.

Já o novo Pronto Atendimento Municipal terá atendimento 24 horas para moradores de São João do Ivaí e municípios da região. O PAM contará com 812,89 metros quadrados de área construída e será voltado ao atendimento de casos de baixa e média complexidade.

A unidade terá consultas médicas, triagem, exames, suturas, atendimentos de emergência, aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico. O investimento total será de R$ 7 milhões, sendo R$ 4,5 milhões destinados à obra e R$ 2,5 milhões para aquisição de equipamentos. A estimativa é que a unidade realize cerca de 2,1 mil atendimentos por mês, fortalecendo a capacidade de resposta da rede municipal de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Fábio Hidek afirmou que os investimentos ampliam a estrutura de atendimento à população. "São João fez o dever de casa. Hoje temos R$ 3,8 milhões em maquinários, além de veículos, ambulâncias e micro-ônibus. Agora recebemos mais R$ 14 milhões para uma UPA e uma maternidade”.

Segundo o prefeito, as novas estruturas de saúde vão beneficiar não apenas os moradores de São João do Ivaí, mas também pacientes de municípios vizinhos.

"Isso vai fazer diferença na qualidade de vida não só de São João do Ivaí, mas de toda a região. Temos potencial para atender a demanda regional. É uma estrutura completa, com anestesista e pediatra, que vai agregar mais qualidade aos partos da nossa região”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ESTRADA TURÍSTICA - Durante o evento, o governador também assinou a autorização para o início do processo licitatório das obras de pavimentação da estrada rural da Água da Glória, importante polo turístico da região.

O investimento será de R$ 7,6 milhões para pavimentação de 6 quilômetros da via em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). O convênio foi assinado em abril deste ano.

A obra vai melhorar o acesso à localidade, conhecida pela produção artesanal de destilados e pelo potencial turístico e ecológico, impulsionando o desenvolvimento econômico regional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PESSOA IDOSA - Outra obra já em execução no município é a do Centro de Convivência para Pessoas Idosas, construída em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura.

O investimento é de R$ 1,9 milhão, com recursos da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, por meio do Fundo Estadual da Pessoa Idosa. A previsão é de que a estrutura seja entregue ainda neste ano.

MAQUINÁRIO - O Governo do Estado também já entregou novos maquinários para reforçar os serviços públicos e a infraestrutura rural de São João do Ivaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram adquiridos e entregues dois caminhões caçamba, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e duas escavadeiras, em um investimento de R$ 3,8 milhões.

PRESENÇAS - Também participaram do evento o vice-governador, Darci Piana; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto e Leandre Dal Ponte; os deputados estaduais Marcio Nunes e Do Carmo; a vice-prefeita de São João do Ivaí, Olivia Fróes; prefeitos, vereadores e outras lideranças regionais.