São João do Ivaí: suspeito de tráfico é preso em flagrante

Ele foi preso na residência dele, localizada na Rua Pepino João Batista

A equipe ROTAM da 6ª CIPM, após receber denúncias do setor de inteligência e do destacamento policial de São João do Ivaí, prendeu em flagrante na noite de quinta-feira (3), um homem suspeito de comercializar drogas na residência dele, localizada na Rua Pepino João Batista.

Intensificado o patrulhamento, por volta das 23 horas, os policiais viram um VW/Gol branco parar em frente à residência receber algo do suspeito e sair rapidamente. Sendo abordado a aproximadamente 400 metros do local, foi encontrado no bolso da calça do motorista, uma porção de cocaína, que o mesmo afirmou ter acabado de comprar para fazer o uso.

Diante do flagrante delito foi deslocado a residência, onde foi abordado o residente no portão. Em revista pessoal foi localizado no bolso da bermuda mais seis porções de cocaína.

Em buscas pela residência os policiais encontraram e apreenderam, mais duas porções de maconha. Também foi apreendido R$ 1.345,00 em dinheiro trocado, dentre outros objetos.