São João do Ivaí revitaliza trecho da estrada da Vista Alegre

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São João do Ivaí concentrou os trabalhos, no últimos dias, na estrada da comunidade de Vista Alegre, na região do Distrito de Santa Luzia da Alvorada. No total, foram revitalizados 5 quilômetros. O trecho era considerado um ponto crítico, uma vez que o cascalho estava acabando devido às fortes chuvas e tráfego intenso.

A revitalização foi realizada através da parceria dos produtores Paulo Penha e Pedro Solera, que doaram o cascalho. De acordo com o secretário Municipal de Estradas Rurais, Adriano da Silva Santos, os serviços foram concluídos e agora a estrada da Vista Alegre não apresenta mais pontos de atoleiro.

“Os moradores se organizaram e procuraram a Prefeitura. Com parceira entre agricultor e poder público, está sendo possível melhorar a qualidade das estradas”, ressalta o secretário.

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano, relembra que os moradores da localidade vinham reclamando que o trecho da estrada estava sem cascalhos e era causa de diversos acidentes. Conforme relatos, diversos motociclistas caíam na pista em dias chuvosos.

“Entendemos a necessidade, mas sempre dissemos que o problema no município é cascalho. Tem gente que tem e se nega a doar. A estrada não é para a prefeita, é para melhorar o acesso para os próprios moradores. Agradeço os produtores que doaram as pedras e o serviço está lá pronto e com qualidade. Que mais produtores tenham essa atitude, porque assim vamos conseguir melhor as estradas como um todo”, garante Carla.

