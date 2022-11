São João do Ivaí recebe serviços gratuitos do Ônibus Lilás; entenda

Da Redação

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), por meio do Departamento de Políticas para Mulheres, leva nesta quinta e sexta-feira (10 e 11) uma série de serviços gratuitos na área social ao município de São João do Ivaí. O atendimento será realizado dentro do Ônibus Lilás, nos períodos da manhã e tarde, em quatro locais diferentes da cidade.

As ações do Projeto Ônibus Lilás envolvem atendimento psicológico, com assistente social e jurídico, atendimento com equipe de saúde, com aferição de pressão arterial e testes rápidos, prestados à população em geral.

As mulheres vítimas de violência, e mães de crianças e adolescentes, receberão um atendimento diferenciado, promovido pela equipe do Conselho Tutelar. Elas também poderão atualizar o CadÚnico, que dá acesso a uma série de programas e benefícios dos governos federal e estadual.

“As equipes que atuam no Ónibus Lilás, em parceria com diversos órgãos e entidades, promovem a prevenção e orientação às mulheres quanto à violência que muitas delas enfrentam em sua rotina diária”, destacou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni.

Segundo ele, essas ações são sempre muito efetivas, pois através delas a mulher se sente mais segura para enfrentar a violência. “Além disso, esse projeto trabalha em conjunto com as prefeituras, reunindo e oferecendo uma série de serviços em um único lugar”, completou.

A secretária de Assistência Social de São João do Ivaí, Maíra Vieira, destaca que a presença do Ônibus Lilás reforça as atividades do Projeto Novembro Lilás, desenvolvido no município, que promove ações contra a violência doméstica. “A presença do Ônibus Lilás é muito importante para a nossa comunidade. Trata-se de um trabalho árduo que já desenvolvemos e que agora recebe um reforço considerável com a junção aos programas do governo do Estado”, afirmou.

O QUE É

O Ônibus Lilás conta com um espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso para garantir a privacidade das mulheres. O equipamento possui uma equipe multidisciplinar para prestar orientação psicológica e jurídica às vítimas de violência, assim como informações para prevenção deste tipo de crime.

“O projeto Ônibus Lilás visa atender as mulheres paranaenses, por meio de uma ação itinerante, integrada e multidisciplinar que, articulada com os municípios, resulta em uma maior abrangência e efetividade das ações propostas pelo Plano Estadual dos Direitos da Mulher”, disse Walquíria Onete Gomes, chefe do Departamento de Políticas para Mulheres da Sejuf.

Os municípios visitados são previamente definidos pelo departamento, com atendimento também às localidades mais distantes no Paraná. A unidade móvel faz parte do programa de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, e percorre os 399 municípios.

Serviço:

Dias: 10 e 11/11

Horário: das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h

Dia 10

Manhã: Distrito Luar: Praça da Igreja - Avenida Principal

Tarde: Distrito Santa Luzia da Alvorada - Praça da Igreja - Avenida Principal

Dia 11

Manhã: Distrito Ubauna - Praça da Igreja Principal

Tarde: Praça Duque de Caxias - Centro

Mais informações: Maira (43) 99197-2511

