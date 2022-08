São João do Ivaí oferta consultas médicas no período noturno; confira

Da Redação

Por meio desse programa, a administração municipal está retomando a oferta de consultas

A secretária de Saúde de São João do Ivaí fez uma reestruturação no sistema de atendimento e lançou o programa Cuidando com Amor, que consiste em ampliar a atenção básica em saúde para os moradores da cidade e dos distritos.

“Fechamos o ambulatório que funcionava no prédio do Hospital Municipal, e as consultas com médico sem que seja urgência e emergência serão ofertadas no período noturno no Centro Social. Esta foi uma forma de tirar o fluxo do hospital e ampliar os serviços”, destaca a secretária da Saúde, Adriana Ceron de Almeida.

O atendimento noturno no Centro Social acontece de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h. Após este horário, os atendimentos serão apenas no Hospital, para casos de urgência e emergência. “Já estamos organizando para o atendimento noturno acontecer as sextas-feiras também e a partir da próxima semana o programa Cuidando com Amor também contará com farmacêutica, para que o paciente consulte no período noturno e já consiga pegar o remédio na farmácia pública”, enaltece a secretária.

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano, comenta que o novo programa vem para melhorar ainda mais a saúde da população, dando condições para que todos tenham acesso a consulta e remédios, visto que são três turnos de atendimento por dia. “Este atendimento noturno possibilita que o trabalhador possa cuidar da saúde no contraturno, bem como levar os filhos para avaliação médica. Além disso, pensamos também na redução dos atestados, visto que isso sempre foi uma queixa por parte dos empregadores que sofrem com a ausência do funcionário. Acredito que é uma grande avanço e benefício para a saúde de todos”.

Vale destacar que por meio desse programa, a administração municipal está retomando a oferta de consultas com fisioterapeuta e dentista para os distritos.

